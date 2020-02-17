Рейтинг МФО с учетом лояльности и открытости к заемщикам

МФО в настоящее время стали достойными конкурентами банковских учреждений в вопросах кредитования. Онлайн кредиты стали популярны среди населения благодаря возможности получить необходимую денежную сумму до зарплаты за несколько минут.



Один из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua на основании оценочного анализа микрофинансовых организаций составил рейтинг МФО, которые работают на украинском рынке микрокредитования.

Анализ был проведен с учетом следующих факторов:

1. Достоверность, полнота и актуальность информационных материалов на сайте компании.

2. Наличие BankID.

3. Число возможных способов погашения кредита.

4. Разработанная программа лояльности для постоянных заемщиков

5. Надежность поддержки клиентов согласно критерию "Поддержка".

6. Выдача по требованию клиентов бумажного экземпляра соглашения о предоставлении кредита ("оффлайн" договор).

Ниже приведены данные о 10-ти наиболее рейтинговых микрофинансовых организациях по результатам исследования Finance.ua

1 место MyCredit - 98,62 баллов.

2 место Loany - 95,00 баллов.

3 место Moneyveo - 92,78 баллов.

4 место Гроші - 90,00 баллов.

5 место Creditplus - 83,61 баллов.

6 место БыстроЗайм - 87,22 баллов.

7 место Заплатка - 86,71 баллов.

8 место ШвидкоЗайм - 85,86 баллов.

9 место Ccloan.ua - 85,50 баллов.

10 место Готівочка - 83,36 баллов.

Существуют еще несколько рейтингов для МФО. "Минфин" проводит анализ работы микрофинансовых компаний самостоятельно и в соответствии с полученными результатами составляет свой рейтинг. Так называемый "народный" рейтинг составляется, исходя из отзывов клиентов, пользующихся услугами кредитования в микрофинансовых организациях.

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