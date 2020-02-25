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Нацбанк ввел в оборот новую купюру номиналом 200 гривен

В Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен

сегодня, 08:55
Автор:

• Наталья Шевченко

Нацбанк ввел в оборот новую купюру номиналом 200 гривен

Сегодня НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, обновленная банкнота продолжает линию банкнот нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Она содержит основные изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, имеет аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.



Обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как сообщало издание "Комментарии", заместитель начальника отдела департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Михаил Луценко рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы определить подлинность новой купюры в 1000 гривен без использования специального оборудования. 

В первую очередь, говорит Луценко, стоит обратить внимание на бумагу – банкнота напечатана на жесткой бумаге, которая тактильно отличается от обычной, а также определить рельефную печать на лицевой части купюры.


 


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Источник: https://comments.ua
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