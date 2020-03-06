Опубликована декларация нового министра Немчинова: земля, авто и квартиры в Киеве и Львове

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов получил более 1 млн грн зарплаты, а еще владеет квартирами в Киеве и Львове. Такую информацию можно найти в его декларации.

Во владении министра квартира площадью 62.2 кв.м (в совместной собственности с мамою) и гараж 28.3 кв. м в Львове, квартира на 32.5 кв. м в Киеве, а также земельные участки во Львовской области (2200 кв. м, кв 619. м, 20 000 кв. м). Передвигается новоиспеченный министр на Chevrolet 2012 года выпуска и ЗАЗ 1979 года выпуска (в совместной собственности с мамою). Наличными министр хранит 30 000 грн, 1 000 долларов, а в банках – 43 816 долларов. Кроме того, в документе значится о владении Немчиновим ряда акций.

По основному месту работы Немчинов получил 1,1 млн грн (Министерство молодежи и спорта Украины), по совместительству – 24 787 грн (Львовский государственный университет физической культуры), еще получил ежегодную разовую денежную помощь как участник боевых действий в размере 1295 грн, кэшбек суммой 1278 грн, а также его бюджет пополнился за счет отчуждения движимого имущества на 245 000 грн и 958 334 грн, кредита – 309 952 грн.

Добавим, что министр обозначил в декларации данные о матери, жене и сыне. Так, жена Оксана Стецюк обладает земельным участком во Львовской области (2200 кв. м), квартирой (24.6 кв. м) в Львове, наличными 2000 евро, а еще в документе значится информация о ее заработной плате, ссудах, доходах от аренды имущества, получении процентов, гонорара, кешбека, пособия на ребенка. У мамы, Валентины Немчиновой, в собственности земельный участок (418 кв. м), акции, наличные 1800 долларов, а также имеютя данные о пенсии и кешбеке. Кроме этого, задекларирован денежный подарок сына Андрея.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в декларации у нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова: карабины, квадроцикл и 19,5 млн грн зарплаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!