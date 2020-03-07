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Назван самый популярный способ мошенничества с банковскими картами

Нацбанк рассказал, как не попасться в «лапы» аферистов и не потерять средства с банковских карт

сегодня, 15:20
Автор:

• Таисия Ерохина

Назван самый популярный способ мошенничества с банковскими картами

Метод социальной инженерии остается самым популярным у мошенников для осуществления незаконных действий с платежными картами или их реквизитами. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

То есть, злоумышленники любыми способами "вытягивают" у людей персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды и пароли. Или же принуждают осуществить перевод средств под психологическим воздействием. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, активно выспрашивая личную информацию и другие данные. Поэтому в Нацбанке подчеркнули, что ни его представители, ни представители коммерческих банков никогда не звонят с подобными просьбами, у них нет полномочий запрашивать информацию о платежных карточках, персональных данных, средствах на счетах.

"Ни в коем случае следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений - обращаться в банк-эмитент платежной карты. Советуют также применять лимиты на проведение операций с использованием карточек, прежде всего в сети Интернет, а еще подключить услугу sms-информирования о совершенных операциях.

Добавим, что больше всего мошенничеств зафиксировали в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с тем, в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и по оплатам в торговой сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине случаев мошенничеств с банковскими картами стало меньше.


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/zbitki-vid-nezakonnih-diy-iz-platijnimi-kartkami-zmenshilisya-bilshe-nij-udvichi
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