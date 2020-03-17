В Нацбанке рассказали, можно ли не платить процент по кредиту во время карантина

Кредиты во время карантина из-за коронавируса не отменяются, но банки не будут начислять штрафы за задержание оплаты процентов. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

"Верховная Рада сегодня приняла закон, в котором запретили всем финансовым учреждениям, не только банкам, на период этих необычных мероприятий, карантина начислять штрафы, пени или иные штрафные санкции в отношении заемщиков – физических лиц, которые из-за карантина, других мер будут иметь задержку в обслуживании кредитов", - сообщила Рожкова.

Однако в НБУ подчеркнули – "кредиты не отменяются".

"Проценты по кредитам нужно будет платить, но, если будет по уважительным причинам отсрочка этих выплат, банки не имеют права осуществлять повышение процентных ставок, начисление пени и прочее", - пояснила Рожкова.

Кроме того, в НБУ призвали банки урегулировать заранее ситуацию с кредитами для бизнеса, а также просят не применять шаги, которые бы ухудшили кредитные условия для клиентов.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцев призвали меньше пользоваться наличными и ограничить посещение банков.

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