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Стало известно, сколько Украина заплатила МВФ в марте

Нацбанк Украины опубликовал данные по погашению государственного долга

сегодня, 16:09
Автор:

• Сергей Медведев

Стало известно, сколько Украина заплатила МВФ в марте

Международный валютный фонд получил от Украины в марте 409 млн долларов. Оплата совершена в счет погашения обязательств правительства. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

У регулятора также указали сумму, которую заплатили по облигациям внешнего госзайма. На эти цели ушло 537 млн долларов. Всего же за март месяц обслуживание и погашение государственного долга обошлось Украине в 1,124 млрд долларов.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы. Также во время встречи обсудили совместный проект Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".


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Источник: https://bank.gov.ua/
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