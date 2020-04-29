В Нацбанке показали, как выглядит новая монета номиналом 10 гривен

Нацбанк завершает обновление банкнотно-монетного ряда гривни и выпустит новые монеты номиналом 10 грн. Новые деньги появятся в обороте уже 3 июня, а на реверсе будет изображен украинский гетман Иван Мазепа.

По информации регулятора, благодаря переходу с бумажных денег мелкого номинала на монеты Украина сможет сэкономить около 1 миллиарда гривен на обслуживании денежного оборота. В НБУ говорят, что на первом этапе введут в оборот 5 миллионов монет по 10 гривен, которые распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

Отличить от других 10 грн будет проще простого: по сравнению с другими монетами, новая будет куда большего размера. Диаметр монеты - 23,5 миллиметра, а вес - 6,4 грамма. Изготовлены новые деньги из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк Украины заявил о снижении учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.

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