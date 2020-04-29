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Главная Новости Бизнес финансы Индексация пенсий: в Минсоцполитики рассказали, как с мая возрастут выплаты
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Индексация пенсий: в Минсоцполитики рассказали, как с мая возрастут выплаты

В Минсоцполитики назвали размеры выплат, которые пенсионеры получат в мае после индексации

сегодня, 15:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Индексация пенсий: в Минсоцполитики рассказали, как с мая возрастут выплаты

В мае предусмотрена ежегодная индексация пенсий, в соответствии с пенсионным законодательством. Средний размер повышения с 1 мая составит 260 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге представителей Кабмина.

Тогда как наименьшее повышение после индексации составит 100 грн. В целом плановая индексация пенсий с 1 мая касается 8,4 млн пенсионеров из общего числа. Лазебная заверила, что Пенсионный фонд готов к проведению индексации.

"Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - отметила глава Минсоцполитики.

Кроме того, министр добавила, что в 2020 году по 900-4100 грн получат ветераны или родственники ветеранов Второй мировой войны, согласно определенным законодательством категориям. Перерасчет доплат уже начат, до 5 мая деньги должны поступить всем.

Напомним, пенсионеры старше 80 лет начали получать выплаты по 500 грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 мая 2020 года проведут индексацию пенсий и других социальных выплат по возрасту в соответствии с размером роста средней зарплаты в стране.


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Источник: https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/
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