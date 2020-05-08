В Нацбанке рассказали, какие поддельные деньги чаще всего выявляли в 2019 году в Украине

Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в 2019 году составляло 0,00029% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка за 2019 год.

Как пояснили в НБУ, такой показатель свидетельствует о том, что на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. подделок. Однако в странах Евросоюза, например, согласно данным официального сайта Европейского центрального банка по итогам 2019 года, этот показатель составлял примерно 23 шт. поддельных банкнот евро.

Отмечается, что в течение 2019 года из оборота изъято почти 8,8 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн (в 2018 году – почти 7,4 тыс. шт. на сумму 2,1 млн грн). Как отметили в Нацбанке, рост количества и суммы изъятых из денежного оборота поддельных банкнот вызван ростом числа подделок банкноты номиналом 500 гривен старого образца. Такие подделки составляли 65% от общего количества поддельных банкнот, изъятых из обращения.

Вместе с тем, по результатам 2019 года, наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот других номиналов: 200 грн – на 17%, 100 грн – на 29%, 50 грн и 20 грн – на 31%. Подавляющее большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот - 500 грн (67% от общего количества изъятых подделок и 90% от их общей суммы), 100 грн (16% и 4% соответственно), 50 грн (8% и 1%) и 200 грн (8% и 4%). Другие банкноты – от 1 до 20 грн – составили лишь 1%.

Кроме того, в Нацбанке отчитались об изъятии банкнот иностранной валюты. Больше всего выявили фальшивых долларов США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (23%), российских рублей и английских фунтов стерлингов (2%).

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине самая низкая за 6 лет инфляция: опубликован отчет Нацбанка за 2019 год.

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