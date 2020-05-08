НБУ обновил официальный курс валют: что будет с долларом после выходныхё

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Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривни к доллару на 12 мая на уровне 26,82 грн за доллар, в то
же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
в Украине за сутки не изменился – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару
был также установлен на уровне 26,82 грн за доллар. В то же время официальный
евро в течение последнего банковского дня подорожал на 19 копеек – по состоянию
на 8 мая курс был установлен на уровне 28,91 грн за евро.
Ранее "Комментарии"
писали, что международные резервы Украины в
апреле выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд долл. Отмечается, что,
несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала года нарастить валютные
резервы.
Напомним, Елена
Мочалова в интервью порталу "Комментарии" рассказала, почему создание игровой Мекки в
Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы зарабатывали во
времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д заставит игроков
азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в подполье.
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