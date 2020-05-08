НБУ обновил официальный курс валют: что будет с долларом после выходныхё

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 12 мая на уровне 26,82 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за сутки не изменился – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был также установлен на уровне 26,82 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 19 копеек – по состоянию на 8 мая курс был установлен на уровне 28,91 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что международные резервы Украины в апреле выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд долл. Отмечается, что, несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала года нарастить валютные резервы.

Напомним, Елена Мочалова в интервью порталу "Комментарии" рассказала, почему создание игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в подполье.

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