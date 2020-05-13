В Раде раскритиковали проект о банковской реформе "Укрпочты"

Сейчас в комитетах Ве рховного совета рассматривается законопроект №2788 о наделении национального оператора почтовой связи "Укрпочта" полномочиями, присущими исключительно банкам.

Согласно ему "Укрпочте" разрешат обслуживать почтовые вклады, счета, обменивать валюту, осуществлять посреднические операции.

Это уже не первая попытка предоставить расширенные функции почтовому оператору. Так, в 2017 году аналогичный законопроект №6601 попал под пресс критики в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады и был отозван.

По мнению отдельных депутатов, новый законопроект прописан так, что реформа обнулит обещанные авторами выгоды от ее принятия.



"Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая к этому не готова. Рассмотрим каждую страну отдельно - у них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки", - прокомментировала законопроект депутат Нина Южанина.

В частности, предоставление "Укрпочте" банковских функций можно расценить как вмешательство государства в банковский сектор, где и без того чрезмерная государственная монополизация.

Помимо этого, в проекте не подразумевается контроль Нацбанка над "Укрпочтой" – оператор не получит статуса финансового учреждения, и НБУ не сможет регулировать его работу, как это происходит с банками.

Эксперты также отмечают, что, хотя "Укрпочта" и будет принимать участие в системе гарантирования вкладов, оператор почтовой связи будет освобожден от уплаты сбора в 1% капитала. При этом, любые финансовые проблемы "Укрпочты" будут покрываться за счет государства. Помимо этого эксперты говорят о рисках злоупотреблений в "Укрпочте" и добавляют, что международные партнеры могут задать вопросы о предоставленных оператору неконкурентных преимуществах.

О своем видении ситуации с реформой "Укрпочты" рассказал представитель Всемирного банка при обсуждении проекта на комитете парламента.

"Модель, которая предлагается, это outdating, большинство стран ушло от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе... Мы бы не рекомендовали создавать модель, от которой мир отказался", - сказал он.

Таким образом, как пишет РБК, наделять "Укрпочту" банковскими функциями можно лишь путем создания отдельной банковской структуры или на равных условиях с другими банками.

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