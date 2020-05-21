ДТЭК Ахметова мог вывести миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая

Согласно анализу финансовых отчетов компании "ДТЭК Энерго", за 2016-2019 годы из компании скрытыми дивидендами могли вывести около 1 миллиарда долларов. Всего же в эти годы - период действия формулы "Роттердам+" - группа ДТЭК заработала около $4,7 млрд, а сегмент тепловой генерации и добычи угля составил около $3,15 млрд. дол. Об этом сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая (фракция "Самопоміч"), передает “БизнесЦензор”.

По информации Войцицкой, деньги якобы выводили с помощью двух условных схем: покупки активов и торговых операций. Так, в 2017 году, по словам экс-нардепа, ДТЭК мог вывести $100 млн через покупку машиностроительной компании Corum, которая производит шахтное оборудование, у структур СКМ Рината Ахметова. Еще одна схема вывода денег, продолжает Войцицкая, описана инвесткомпанией Dragon Capital в отчете от 5 марта 2019 года. Мол, в августе 2017 года оффшорные компании, которые были аффилированы с СКМ, купили на приватизационном конкурсе по 25% акций компаний "Днепроэнерго" и "Западэнерго" за 1,1 млрд грн. А во втором квартале 2018-го ДТЭК выкупает у структур СКМ эти же пакеты акций, но уже за 2,6 млрд грн.

“В целом, в 2018 году группа ДТЭК Рината Ахметова купила корпоративные права у связанных кипрских компаний GPL Power Limited и GPL Ingen Power Limited на сумму $253 млн (6,8 млрд грн). Эти деньги могли быть использованы для выплат акционеру, поскольку никак не связаны с инвестициями в повышение эффективности бизнеса, - считает Войцицкая. - Кроме того, в 2016-2019 годах компания ДТЭК была крупнейшим импортером российского угля в Украину (при формуле "Роттердам+" со своих российских шахт ШУ "Обуховская"). Но по документам такой уголь продавался сначала на швейцарскую DTEK Trading S.A. А уже потом, по завышенной цене, поставлялся в Украину”.

Схема, по мнению Войцицкой, выглядит таким образом: "ДТЭК РФ" - "ДТЭК Швейцария" - "ДТЭК Украина".

“По такой же схеме поставлялся уголь из США и ЮАР”, - говорит экс-нардеп.

Что же касается экспорта электроэнергии, по словам Виктории Войцицкой, применяли схемы с занижением цены. Это якобы позволяло занижать прибыль до налогообложения в Украине и аккумулировать прибыль в низконалоговых юрисдикциях. С помощью таких схем на швейцарскую фирму могли вывести более 100 млн. дол.

“Также, согласно финансовой отчетности ДТЭК, за последние 4 года около $600 млн холдинг заплатил за услуги компаниям, аффилированным с группой СКМ Ахметова. Эти платежи выглядят непрозрачно. Похоже, значительная часть таких платежей "связанным" компаниям является скрытой выплатой акционеру", - пишет Войцицкая.

Напомним, 15 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля. Причина этому, по словам Тимченко, - отсутствие выручки из-за "системного кризиса в энергетике", вызванного падением потребления электроэнергии.

Кроме того, в конце марта "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахт "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь.

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