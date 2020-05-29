Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июня: каким будет курс доллара и евро в первый день лета

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 1 июня на уровне 26,87 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник
установлен на уровне 29,93 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек
– по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,90
грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского
дня подорожал на 31 копейку – по состоянию на 29 мая курс был установлен на
уровне 29,62 грн за евро.
Напомним, Кабинет министров Украины разработал концепцию реформирования
оплаты труда госслужащих для повышения конкурентоспособности и престижа
государственной службы. Эксперты
оценили для издания "Комментарии" предлагаемые изменения, а также высказали
свои рекомендации.
Также "Комментарии" писали, что в разгар карантина – за апрель – месячный
заработок штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в Украине уменьшился
на 1016 грн по сравнению с мартом 2020 года и составил 10 430 грн. Впрочем,
если сравнивать с зарплатой за апрель 2019-го, текущий заработок увеличился на
161 грн.
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