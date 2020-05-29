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Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июня: каким будет курс доллара и евро в первый день лета

Официальный доллар за сутки подешевел на 3 копейки, евро подорожал на 31 копейку

29 мая 2020, 16:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июня: каким будет курс доллара и евро в первый день лета

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 1 июня на уровне 26,87 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,93 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,90 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 31 копейку – по состоянию на 29 мая курс был установлен на уровне 29,62 грн за евро.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал концепцию реформирования оплаты труда госслужащих для повышения конкурентоспособности и престижа государственной службы. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предлагаемые изменения, а также высказали свои рекомендации.

Также "Комментарии" писали, что в разгар карантина – за апрель – месячный заработок штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в Украине уменьшился на 1016 грн по сравнению с мартом 2020 года и составил 10 430 грн. Впрочем, если сравнивать с зарплатой за апрель 2019-го, текущий заработок увеличился на 161 грн.


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