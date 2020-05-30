Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали на аукционе за 144 тысячи долларов

Изготовленную в 18 столетии бутылку коньяка (это одна из старейших бутылок в мире) продали на аукционе Sothebyʼs за 144,5 тысячи долларов. Об этом аукционный дом сообщил на сайте.



До наших дней сохранились лишь три бутылки чрезвычайно редкого коньяка Gautier 1762 года. Все они хранились у одной семьи на протяжении многих поколений с прикрепленными к ним оригинальными этикетками. На аукционе продали последнюю и самую большую из этих оставшихся бутылок, известную под названием "Grand Frère" ("Старший брат").

Бутылку коньяка оценивали от 80 до 160 тысяч фунтов стерлингов. Судьба еще двух бутылок решилась раньше этой: "Младшую сестру" разместили в музее Gautier, а "Младшего брата" продали на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году.

Специалист из аукционного дома рассказал, что этот коньяк почитается во всем мире, как выходящий за рамки коллекционирования спиртных напитков. Эта бутылка представляет собой пример урожая винограда, а также созревания бочек с самого начала производства Gautier. Коньяк предшествует знаменитой Французской революции и содержит историю коньяка как напитка в принципе.

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