kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9381.34

ETH/USD

219.26

LTC/USD

44.41

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали на аукционе за 144 тысячи долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали на аукционе за 144 тысячи долларов

Это одна из трех оставшихся в мире бутылок коньяка Gautier

сегодня, 01:17
Автор:

Антон Корнилов

Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали на аукционе за 144 тысячи долларов

Изготовленную в 18 столетии бутылку коньяка (это одна из старейших бутылок в мире) продали на аукционе Sothebyʼs за 144,5 тысячи долларов. Об этом аукционный дом сообщил на сайте.

До наших дней сохранились лишь три бутылки чрезвычайно редкого коньяка Gautier 1762 года. Все они хранились у одной семьи на протяжении многих поколений с прикрепленными к ним оригинальными этикетками. На аукционе продали последнюю и самую большую из этих оставшихся бутылок, известную под названием "Grand Frère" ("Старший брат").

Бутылку коньяка оценивали от 80 до 160 тысяч фунтов стерлингов. Судьба еще двух бутылок решилась раньше этой: "Младшую сестру" разместили в музее Gautier, а "Младшего брата" продали на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году.

Специалист из аукционного дома рассказал, что этот коньяк почитается во всем мире, как выходящий за рамки коллекционирования спиртных напитков. Эта бутылка представляет собой пример урожая винограда, а также созревания бочек с самого начала производства Gautier. Коньяк предшествует знаменитой Французской революции и содержит историю коньяка как напитка в принципе.

Как сообщал портал "Комментарии", супружеская измена в Тайване больше не считается уголовным преступлением.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sothebys.com/en/press/a-bottle-of-the-one-of-the-worlds-oldest-surviving-cognacs-to-be-offered-by-sothebys-in-online-auction-one-of-only-three-remaining-bottles-of-gautier-cognac-1762?locale=en
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!