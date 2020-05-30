Как крупные компании пытаются восстановиться на фоне снятия вызванных коронавирусом ограничений

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Многие компании пострадали от вызванных коронавирусом ограничений. В течение
последних нескольких месяцев компании вынуждены были сдерживать рост и сокращать
расходы. Несмотря на все это акции некоторых компаний, таких как Amazon, резко
выросли. Об этом пишет Reuters.
Постепенное снятие ограничений в некоторых штатах США вызвало надежды на восстановление
для розничных торговцев.
В то же время некоторые инвесторы говорят, что могут пройти месяцы, прежде
чем потребители будут вновь осуществлять покупки как и раньше, что делает маловероятным,
что доходы компаний будут расти в ближайшем будущем.
Уже сейчас можно говорить о падении доходов некоторых предприятий на уровне
43% за год. Рецессия, которая сохранится в течение четвертого квартала этого
года, сократит доходы компании на 40%, говорится в записке исследовательской
фирмы Trefis.
Ожидается, что в следующую пятницу отчет о рабочих местах в США покажет,
что уровень безработицы вырос до 19,8% в мае, побив рекорд апреля в 14,7%,
согласно опросу Reuters. Ожидается, что несельскохозяйственные доходы
сократятся на 7,4 миллиона, добавив к 20,5 миллиона рабочих мест, потерянных в
предыдущем месяце.
Крупные компании в США, такие как Amazon.com Inc, Walmart Inc и Target
Corp, которые занимаются реализацией разных товаров, таких как продукты
питания, а также электроника и игры, могут столкнуться с длительными ограничениями
в работе во время потенциальной второй волны вируса.
В целом, розничные компании в S&P 500 на сегодняшний день выросли на
12,9% за год, что в значительной степени объясняется ралли Amazon на 31%.
Швейные компании, для сравнения, снизились на 16,2% за то же время.
Розничные торговцы, такие как J. Crew и J. C. Penney, уже подали заявки на
банкротство из-за отчасти пандемии коронавируса, что оставляет больше
возможностей для компаний, которые в состоянии выжить и захватить долю рынка,
сказал Фредерик.
Ранее "Комментарии" писали, что цены
на нефть в мае демонстрируют рекордный прирост, начиная с 1999 года,
несмотря на стремительное недельное снижение.
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