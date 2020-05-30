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Как крупные компании пытаются восстановиться на фоне снятия вызванных коронавирусом ограничений

Бизнес в США опасается новых убытков на фоне возможной второй волны коронавируса

30 мая 2020, 09:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Как крупные компании пытаются восстановиться на фоне снятия вызванных коронавирусом ограничений

Многие компании пострадали от вызванных коронавирусом ограничений. В течение последних нескольких месяцев компании вынуждены были сдерживать рост и сокращать расходы. Несмотря на все это акции некоторых компаний, таких как Amazon, резко выросли.  Об этом пишет Reuters.

Постепенное снятие ограничений в некоторых штатах США вызвало надежды на восстановление для розничных торговцев.

В то же время некоторые инвесторы говорят, что могут пройти месяцы, прежде чем потребители будут вновь осуществлять покупки как и раньше, что делает маловероятным, что доходы компаний будут расти в ближайшем будущем.

Уже сейчас можно говорить о падении доходов некоторых предприятий на уровне 43% за год. Рецессия, которая сохранится в течение четвертого квартала этого года, сократит доходы компании на 40%, говорится в записке исследовательской фирмы Trefis.

Ожидается, что в следующую пятницу отчет о рабочих местах в США покажет, что уровень безработицы вырос до 19,8% в мае, побив рекорд апреля в 14,7%, согласно опросу Reuters. Ожидается, что несельскохозяйственные доходы сократятся на 7,4 миллиона, добавив к 20,5 миллиона рабочих мест, потерянных в предыдущем месяце.

Крупные компании в США, такие как Amazon.com Inc, Walmart Inc и Target Corp, которые занимаются реализацией разных товаров, таких как продукты питания, а также электроника и игры, могут столкнуться с длительными ограничениями в работе во время потенциальной второй волны вируса.

В целом, розничные компании в S&P 500 на сегодняшний день выросли на 12,9% за год, что в значительной степени объясняется ралли Amazon на 31%. Швейные компании, для сравнения, снизились на 16,2% за то же время.

Розничные торговцы, такие как J. Crew и J. C. Penney, уже подали заявки на банкротство из-за отчасти пандемии коронавируса, что оставляет больше возможностей для компаний, которые в состоянии выжить и захватить долю рынка, сказал Фредерик.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть в мае демонстрируют рекордный прирост, начиная с 1999 года, несмотря на стремительное недельное снижение.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks-weekahead/wall-street-week-ahead-investors-eye-consumer-discretionary-stocks-as-u-s-reopens-idUSKBN2351GI
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