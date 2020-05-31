Деньги Ермака: сколько хранит глава Офиса президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в 2019 году получил 255 859 гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности. Данные об этом опубликованы в электронной декларации госслужащего.

Так, в прошлом году Ермак получил 151 тысячу грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и ООО "Международная юридическая компания", 49 тыс . 317 грн зарплаты по совместительству в ООО "Международная юридическая компания", 1,3 тыс грн гонорара в "медийной группе европейского партнерства" и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

Глава Офиса президента хранит наличными 347 тыс. долларов США 50 тыс. евро. Кроме того, 26 тыс. 803 грн он разместил на депозитах в "ОТП Банке" и 60 тыс. грн в "Кредобанка".

Ермак занял в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн, принадлежащем ему ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", которое с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4 млн 908 грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 млн 377 тыс. 186 грн, за которым еще должен выплатить 3 млн 328 тыс. 387 грн.

В 2005 году Ермак приобрел квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м по 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 году он пользуется автомобилем Toyota Camry, принадлежащий Андрею Ершову.

Помощник Зеленского с 1997 года владеет 50% корпоративных прав ООО "Международная юридическая компания", где является директором, а с марта 2019 - 60% в адвокатском объединении "Международная юридическая компания".

С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% которого принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Емануилову), с 2001 года - 50% ООО "Интерпромфинанс-Безопасность" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель - народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская версия журнала Forbes назвала сотню самых богатых бизнесменов страны с 2016 года.

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