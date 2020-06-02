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В правительстве рассказали, сколько дешевых кредитов выдали населению

Дешевые кредиты выдают на поддержку малого и среднего бизнеса

сегодня, 10:18
Автор:

Сергей Медведев

В правительстве рассказали, сколько дешевых кредитов выдали населению

Кабмин продолжает реализовывать программу дешевых кредитов для украинских предпринимателей. Так, на прошедшей неделе украинцы получили еще 62 кредита общей суммой в 43 млн грн. В целом, с февраля месяца текущего года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 339 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

 "На прошлой неделе также состоялись два знаковых события для развития программы "Доступные кредиты 5-7-9%": выдан кредит для развития стартапа и выдан первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства. Оба займа предприниматели оформили в "Укргазбанке", - сказано в сообщении.

Напомним, что депутаты Верховной Рады в январе приняли закон о создании  Фонда развития предпринимательства. В этот Фонд за 2020 год передадут 2 млрд грн. Фонд рассчитан на поддержку малого и среднего бизнеса и предлагает кредиты под низкий процент для создания или расширения бизнеса. Максимальная сумма, которую можно получить по государственной программе составляет 1,5 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", "ПриватБанк" снизил ставки по существующим программам финансирования малого бизнеса в отношении более чем 60 тысяч предпринимателей.


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/deshevye-kredity-dlya-biznesa-skolko-uzhe-vydali-novosti-ukraina-11020409.html
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