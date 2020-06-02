Легализация азартных игр в Украине: почему тормозится принятие этого закона

К законопроекту №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поступило почти 3,5 тысячи поправок. Профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем может быть связано торможение принятие этого законопроекта, и в каком виде его могут принять

Напомним, что 16 января Верховная Рада поддержала проект закона №2285-д за основу. Документ, в частности, предусматривает введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии; предлагал разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Предполагалось, что законопроект рассмотрят в конце мая. Но этого не случилось. И вот – новая попытка. Пока – комитетная.

"Саакашвили имеет определенный опыт реформирования игорного бизнеса в Грузии"

Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский с сожалением отмечает, что представители бизнеса и участники рабочей группы, разрабатывающей законопроект, оказались фактически исключены из процесса его переформатирования на финальной стадии.

"Какая там идет трансформация – нам неизвестно, – подчеркивает эксперт по вопросам игорного бизнеса. – Зато известно из наших источников, что члены профильного Комитета Верховной Рады (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), несмотря на анонсированное на завтра заседание, до сих пор не имели на руках соответствующей сводной таблицы. То есть, оставалось неясным, в каком виде законопроект собираются выносить в зал заседаний.... Так быть не должно. Тема – очень щекотливая, вызывающая повышенная интерес. И процесс обсуждения, а уж тем более – принятия закона – должен носить максимально прозрачный характер".

Законопроект планировали рассматривать в двадцатых числах мая. Но в ситуацию, по словам Игоря Макиевского, вполне правильно вмешался бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, с 7 мая занявший пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

"Саакашвили имеет определенный опыт реформирования игорного бизнеса в Грузии. И, по его словам, если украинский законопроект приняли бы в таком виде, в каком он прошел первое чтение, это вызвало бы коррупционный скандал, – поясняет эксперт. – Вместо прозрачной, простой регуляции и легализации в интересах бизнеса, власти и потребителей услуг, мы получили бы закон, наполненный коррупционными рисками. Дело в том, что в документ заложено много регулятивных норм, которые сложно выполнить. Фактически терялся смысл легализации игорного бизнеса. В итоге государство может получить всего 30-40 млн долларов в год вместо того, чтобы получить в 10 раз больше – если в законе прописать регулирование, понятное и доступное нынешним участникам потенциального рынка".

Игорь Макиевский отмечает, что много споров вызывает и Игровая комиссия, создание которой предусмотрено проектом закона.

"Такая комиссия впервые создается – как отдельный государственный орган с широчайшими полномочиями, – говорит эксперт. – Причем полномочия эти не прописаны детально, они лишь обозначены. Члены комиссии, в которую входит 7 человек, простым большинством, на свое усмотрение, будут выдавать лицензии, решать, кто соответствует нормам рынка... То есть, фактически 4 человека (большинство) будут вершить судьбу целой отрасли. В этом объективно видятся коррупционные риски. И, по мнению того же Саакашвили, это должно быть убрано. Он уверял, что говорил об этом с президентом, главой ВР, руководителем правительства. И нашел поддержку своей аргументации. Именно потому закон в том виде, в каком он был после первого чтения, должен быть переработан. В связи с этим – задержка с его принятием. Но, еще раз подчеркну, к процессу переработки документа должны быть привлечены и профильные организации – особенно на заключительном этапе".

"Изначально концепция законопроекта была неправильная"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ считает, что на законопроект проводятся системные лоббистские атаки с целью прописать более удобные, дешевые, форматы снятия ренты с игрового рынка в пользу тех политических групп, которые будет его контролировать.

"Изначально концепция законопроекта была неправильная. Создатели документа отошли от более эффективного кластерного принципа, который подразумевает создание географически обоснованных игорных зон разных типов – для иностранцев, для граждан Украины, смешанный формат, – отмечает Алексей Кущ. – Размещать их следовало или рядом с крупными туристическими центрами (та же Одесса), или в депрессивных регионах (с целью их поднятия), которые имеют удобное логистическое сообщение с крупными промышленно развитыми районами. К примеру, игорная зона в Черниговской области была бы логична, так как рядом – Киев, а в Волынской – из-за близости границы с Польшей".

Вместе этого, подчеркивает эксперт, был применен экстерриториальный принцип, согласно которому игорные заведения могут быть размещены практически по всей стране.

"При этом было понятно, что стандарты социальной дистанции, которые прописывались в законопроекте, соблюдаться не будут, – продолжает Алексей Кущ. – Некоторое время прения шли по этому поводу. И постоянно (а сейчас – особенно) шли лоббистские атаки, связные с тем, чтобы снизить регуляторные факторы, обязательные платежи за покупку лицензии, механизм информационного контроля (проверка документов, подключение к ресурсам налоговой службы игровых автоматов с предоставлением фискалам возможности их отключать)".

По мнению финансового эксперта, в новом варианте все жесткие меры будут сокращены или аннулированы.

"С учетом снижения кормовой базы политических элит (из-за корона-кризиса), игорный бизнес может стать точкой снятия политической и экономической ренты этими самыми элитами. Для их содержания, – поясняет Алексей Кущ. – Так что заинтересованы в таком количестве поправок очень многие. И уже понятно, что законопроект будут принимать в куда более мягком варианте, чем собирались изначально".

Парламент, подчеркивает, эксперт, – это своеобразная политическая биржа. А количество правок – индикатор торгов на этой бирже. И судя по тому, сколько их подали к данному законопроекту, ставки достигают максимума.

"Это будет как с карантином: своим – всё, чужим – ничего"

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Неудивительно, что принятие законопроекта тормозится. Лобби азартных игр в Украине замыкается на министре МВД Арсене Авакове, как говорят. Да и сам он не особо скрывается – до массового закрытия игорных заведений, по неофициальной информации, его финансово-промышленной группе принадлежал Космолот. А так как Аваков дружен с Коломойским, то последний "отсыпал" ему горсть депутатов для спускания законопроекта на тормозах".

Богдан Мирошников сомневается, что этот закон, когда его всё-таки примут, будет реально регулировать сферу.

"Это будет как с карантином: своим – всё, чужим – ничего, – предполагает политэксперт. – К тому же, есть и моральная часть вопроса: налоги будут поступать от проигранных денег, что может увеличить преступность в стране. Она и сейчас высокая (просто мы не знаем реальных данных), а станет – еще больше. Но это такое – если человек хочет проиграть, он это всё равно сделает".

Как сообщалось, эксперты рассказали, что может измениться в законопроекте об игорном бизнесе, который во втором чтении хочет рассмотреть вскоре Рада.

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