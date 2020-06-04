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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар продолжает дешеветь
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НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар продолжает дешеветь

Официальный курс доллара в Украине за сутки снизился на 6 копеек

сегодня, 16:31
Автор:

Татьяна Веремеева

НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар продолжает дешеветь

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 5 июня на уровне 26,69 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 6 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,75 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 4 копейки – по состоянию на 4 июня курс был установлен на уровне 29,96  грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 5 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 574,75 грн за унцию, что на 424 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 471,79 грн за унцию – на 6 грн меньше, чем на 4 июня. Стоимость платины завтра будет на уровне 22 309,96 грн за унцию, что на 67 грн дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9639,2 долл. за биткоин., что почти на 100 долл. больше, чем в предыдущие сутки, когда биткоин стоил 9540,25 долл.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о гарантии банкам, который якобы позволит бизнесу получать более доступные кредиты. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.


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