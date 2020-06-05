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Главная Новости Бизнес финансы Американские миллиардеры разбогатели на 500 млрд долларов с начала пандемии
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Американские миллиардеры разбогатели на 500 млрд долларов с начала пандемии

Безос разбогател на 36 миллиардов долларов за последние 3 месяца

сегодня, 01:24
Автор:

Антон Корнилов
Американские миллиардеры разбогатели на 500 млрд долларов с начала пандемии

Общее состояние американских миллиардеров, в частности основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 выросло на 500 миллиардов долларов или более чем на 19% с момента начала пандемии. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на доклад Института политических исследований.

В течение 11 недель с 18 марта 2020 года с момента введения общенационального карантина в США состояние самых богатей людей земного шара увеличилось на 565 миллиардов долларов. В это же время 42,6 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.

Один из авторов доклада рассказал, что такие статистические данные должны напомнить человечеству об экономическом и расовом разделении, которые за последние десятилетия только увеличились.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Министерства экономики, экономика Украины упала на 5% с января 2020 года из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-billionaires/americas-billionaire-wealth-jumps-by-over-half-a-trillion-during-covid-19-pandemic-report-idUSKBN23B2SW?il=0
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