Американские миллиардеры разбогатели на 500 млрд долларов с начала пандемии

Язык
BTC/USD
9816.19
ETH/USD
244.17
LTC/USD
47.61
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.31
RUB/UAH
0.39
Антон Корнилов
Общее состояние американских миллиардеров, в частности
основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса и основателя социальной сети Facebook Марка
Цукерберга, в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 выросло на 500 миллиардов
долларов или более чем на 19% с момента начала пандемии. Об этом сообщили в
издании Reuters со ссылкой на доклад Института политических исследований.
В течение 11 недель с 18 марта 2020 года с момента введения
общенационального карантина в США состояние самых богатей людей земного шара
увеличилось на 565 миллиардов долларов. В это же время 42,6 миллиона
американцев подали заявки на пособие по безработице.
Один из авторов доклада рассказал, что такие статистические
данные должны напомнить человечеству об экономическом и расовом разделении,
которые за последние десятилетия только увеличились.
Как сообщал портал "Комментарии", по данным Министерства
экономики, экономика Украины упала на 5% с января 2020 года из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости