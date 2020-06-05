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Главная Новости Бизнес финансы В Минфине рассказали, что будет с тарифами после транша МВФ
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В Минфине рассказали, что будет с тарифами после транша МВФ

Окончательное решение о том,выделять ли Украине транш в 5 миллиардов долларов или нет, Международный валютный фонд примет уже на следующей неделе во вторник, 9 июня

сегодня, 08:44
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минфине рассказали, что будет с тарифами после транша МВФ

Украина не будет повышать тарифы на коммунальные услуги для населения ради кредита МВФ. А некоторые показатели в платежках, и вовсе, могут уменьшиться. Об этом во время программы "Право на власть" рассказал министр финансов Сергей Марченко. 

Украина действительно настроена получить очередной долларовый транш от МВФ уже в ближайшее время и для этого должна выполнить определенные условия. Однако о повышении тарифов для населения речь не идет. В Соглашении с Фондом нет такого пункта. 

"Мы, как страна, берем на себя определенные обязательства. Но среди них нет требования повысить тарифы. Еще раз это подчеркиваю", - сказал министр. 

При этом Марченко рассказал, что будет с тарифами, если ввести рыночную цену на газ и отопление для населения.

"Цена, которую мы имели в этом отопительном сезоне, которую мы видим во всех нормативных документах, это более 4 тысяч гривен. Тогда как на рынке мы видим фактическую цену - 2 тысячи 275 гривен. Это май. Соответственно, цену будем снижать. Если учитывать это условие, то на отопительный сезон будет цена снижена", - уверяет Марченко. 

Вместе с тем, согласно требованиям МВФ, в Украине будут продолжаться реформы в медицинской, образовательной и пенсионной сферах. 

"Это переход на другие модели финансирования. Это нормально. Не вижу никакой проблемы в этом. Там не записано, что есть такая-то реформа и она делает какие-то злые вещи. Касательно этого дискуссии нет", - подытожил глава Минфина. 

При этом, например, речи о повышении пенсионного возраста не идет. 

Получит ли Украина новый кредит от Международного валютного фонда, Совет директоров решит во вторник, 9 июня. Предварительно, Киеву хотят выделить 5 миллиардов долларов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о грядущей пенсионной реформе подробнее. Реально ли, вообще, выполнить то, что требует МВФ? 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/mvf-ne-trebuet-povyshat-tarify-radi-transha-ministr-marchenko-1560288.html
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