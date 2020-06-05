Украина на пороге торговой войны с ЕС из-за «квот Фирташа»

Евросоюз может жестко наказать Украину, если наша страна введет ограничения на ввоз минеральных удобрений из ЕС и других стран – так называемые "квоты Фирташа". Об этом передает Telegram-канал "Инсайдер.Юа", публикуя переписку участника переговоров со стороны ЕС и представителя украинского бизнеса.

Согласно переписке, если Минэкономики введет квоты на импорт удобрений, Евросоюз со своей стороны в зеркальных объемах снизит квоты на импорт из Украины курятины, зерна и других товаров.

По данным источника, европейские партнеры уже проинформировали главного лоббиста "квот Фирташа" – заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качку, о последствиях введения таких ограничений.

Сообщается, что так называемые "квоты Фирташа" – это ограничение импорта в Украину минеральных удобрений из ЕС и других стран. В настоящее время введение этих квот активно продвигает Минэкономики.

По данным источника, введение ограничений приведет к тому, что компании олигарха Дмитрий Фирташа смогут полностью монополизировать отечественный рынок минеральных удобрений, что сразу же приведет к росту себестоимости продукции АПК, как следствие – на 20-30% вырастут цены на продукцию для конечного потребителя – простого украинца.

Ранее украинские аграрии выступили против таких действий Минэкономики и призывают власть не допустить введения "квот Фирташа". Во многих городах по всей Украине, в том числе в Киеве, прошли многочисленные акции протеста. Если власть не прислушается к призывам фермеров, аграрии готовы выйти на всеукраинскую акции против монополии Фирташа.

Как сообщалось, квотирование импорта удобрений из ЕС может навредить отношениям Украины в рамках ВТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!