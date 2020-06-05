Курсы валют, ценных металлов и биткоина: что будет после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 9 июня на уровне 26,60 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,15 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 9 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 15 копеек – по состоянию на 5 июня курс был установлен на уровне 30 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 269,53 грн за унцию, что на 305 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 467,93 грн за унцию – на 4 грн меньше, чем на 5 июня. Стоимость платины во вторник будет на уровне 21970,95 грн за унцию, что на 339 грн дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9689,4 долл. за биткоин., что на 50 долл. больше, чем в предыдущие сутки, когда биткоин стоил 9639,2 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект о гарантии банкам, который якобы позволит бизнесу получать более доступные кредиты. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.

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