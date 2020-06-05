Криштиану Роналду стал первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

Один из лучших футболистов в мире и действующий нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, которому удалось заработать миллиард долларов за всю карьеру. Об этом сообщили в издании Forbes.

В 2019 году доход спортсмена составил 105 миллионов долларов, что позволило занять ему четвертое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей за всю историю после Кайли Дженнер, Канье Уэста и Роджера Федерера, которые заработали 590, 170 и 106,3 миллиона долларов соответственно.

Forbes подсчитал, что 35-летний Криштиану Роналду стал первым футболистом, который заработал за всю свою карьеру более миллиарда долларов. Из них 650 миллионов долларов нападающему принесли футбольные матчи, а остальные 350 миллионов долларов он заработал за пределами поля, в основном на рекламе. Среди его главных контрактов — пожизненный договор с Nike на 20 миллионов долларов в год.

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