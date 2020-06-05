Криштиану Роналду стал первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

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Антон Корнилов
Один из лучших футболистов в мире и действующий нападающий
итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду
стал первым футболистом в мире, которому удалось заработать миллиард долларов
за всю карьеру. Об этом сообщили в издании Forbes.
В 2019 году доход спортсмена составил 105 миллионов долларов,
что позволило занять ему четвертое место в списке самых высокооплачиваемых
знаменитостей за всю историю после Кайли Дженнер, Канье Уэста и Роджера
Федерера, которые заработали 590, 170 и 106,3 миллиона долларов соответственно.
Forbes подсчитал, что 35-летний Криштиану Роналду стал первым
футболистом, который заработал за всю свою карьеру более миллиарда долларов. Из
них 650 миллионов долларов нападающему принесли футбольные матчи, а остальные
350 миллионов долларов он заработал за пределами поля, в основном на рекламе.
Среди его главных контрактов — пожизненный договор с Nike на 20
миллионов долларов в год.
Как сообщал портал "Комментарии", ФК Карпаты уходит на карантин:
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