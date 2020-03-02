АМКУ открыл дело против «Нафтогаз» из-за завышенной цены на газ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против НАК "Нафтогаз Украины", о чем говорится на сайте комитета.

Сообщается о нарушении компанией Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Так, "Нафтогаз" злоупотреблял монопольным положением на рынках природного газа, а именно, устанавливал, начиная с 1 ноября 2018 года, цену на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".

Отмечается, что компания продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом устанавливает на этом сегменте рынка цены, которые базируются на цене для промышленности, также предложенной "Нафтогазом".

"По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТВ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" информировали, что "Нафтогаз" пригрозил отключить газ в 8 областях. Так, с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения. Но еще 16 производителей тепла так и выполнили ни одного из условий расчетов с "Нафтогазом".

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