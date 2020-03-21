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Из-за карантина потребление электроэнергии может уменьшиться на 8% – Укрэнерго

За время карантина потребления электроэнергии уже снизилось, хотя повлияла на это и весна

сегодня, 20:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Из-за карантина потребление электроэнергии может уменьшиться на 8% – Укрэнерго

Карантин может повлечь уменьшение электропотребления в марте на 8,2%, заявили в Укрэнерго. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что с момента введения карантина из-за коронавируса – 12 марта –потребление электроэнергии в Украине уменьшилось почти на 4%. В Укрэнерго отметили, что на это повлияли карантинные меры - ограничения работы объектов коммунально-бытового сектора, торгово-развлекательных центров, предприятий сферы услуг, учебных заведений, а также ограничения производства промпредприятий. Кроме того, говорится в сообщении, уменьшению показателей способствует теплая весенняя погода. Ведь среднесуточная температура в течение 11-19 марта этого года была на 1 градус выше, чем за прошлогодний аналогичный период. А среднесуточное потребление в прошлом году было выше почти на 7%.

В Укрэнерго сообщают, что прогнозируется уменьшение месячного объема потребления на 8,2%, что будет происходить постепенно с весенним потеплением и снижением объемов теплоснабжения.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины решил обложить налогом российский уголь и электроэнергию. Такое решение на правительственном заседании поддержали все министры. Отмечается, что пошлины вводятся с 1 апреля текущего года, размер составит 65% от пошлины.

 


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Источник: https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/karantyn-mozhe-sprychynyty-zmenshennya-elektrospozhyvannya-v-berezni-2020-roku-na-8-2/
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