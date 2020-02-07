Кабмин установил новые правила для дорожного строительства стоимостью 6 млрд. грн

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отстояла в Кабмине схему, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будет заплатить в течение года около 6 млрд грн. якобы независимым инженерам-консультантам. По факту же речь идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку подрядчики заложат эти суммы в стоимость строительства. Об этом пишет издание "Капитал".

В материале говорится, что новая схема появилась в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования". Согласно постановлению, подрядчик может начать строить дорогу без разрешения Госархстройинспекции только в том случае, если он застраховал работы и привлек к проверке независимого инженера-консультанта.

"Именно этот консультант и обойдется заказчику в 5% от стоимости строительства – это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в 2020 году на дороги выделили около 112 млрд. грн., консультанты могут получить из них 6 млрд. грн. Если за ближайшие 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500 млрд. грн., оценка рынка консультантов вырастает до космических 27,5 млрд. грн.", - говорится в материале.

Отмечается, что новая процедура создана с целью привлекать инженеров-консультантов, которые хоть и будут постоянно находиться на площадке и следить за всеми действиями исполнителя, в то же время не будут нести никакой ответственности за свои выводи или действия на площадке.

Правительство своим постановлением предусмотрело право инженеров-консультантов представлять подрядчика в госорганах, органах контроля, контролировать качество работ и участвовать в контроле ввода в эксплуатацию.

По словам эксперта, представителя Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC Яны Щигуровой, один сертификат инженера-консультанта у монопольной организации стоит около 200 тыс. грн.

"Круг лиц очень ограничен. Когда существует монополия, она имеет большую коррупционную составляющую и, конечно, ни о какой конкуренции качество/цена даже речи не идет", - отметила эксперт.

Источники в Мининфраструктуры сообщают: схему для вполне определенных инженеров-консультантов якобы продавила замминистра Наталья Форсюк. До назначения в правительство она руководила проектом CoST (Construction Sector Transparency Initiative, инициативы, которая обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры).

Одной из ключевых задач проектов CoST как раз и является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог.

"По данным источника, Форсюк уже "застолбила" за собой и приближенными к ней общественными организациями право не только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и проводить предварительный отбор для самого участия в такой сертификации", - говорится в материале.





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