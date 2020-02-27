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НАДУ: несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения до сих пор нет

Президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский заявил об острой необходимости избавить сферу дорожного строительства от "тендерных троллей" путем изменений в законодательстве

сегодня, 14:50
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НАДУ: несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения до сих пор нет

В 2020 году дорожная отрасль Украины должна избавиться от так называемых "тендерных троллей" (тендерные игроки, основной задачей которых является блокирование тендеров, - ред.) и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. 

По его словам, развитию дорожного рынка страны мешают недобросовестные участники, которые блокируют и срывают программы дорожного строительства, фактически останавливая экономику Украины. Возможность же для существования "тендерных троллей" дают пробелы в действующем законодательстве. 

"В профильном законе о публичных закупках отсутствуют понятия "дискриминационных требований" или "аналогичных работ" (заказчик обычно хочет видеть опыт потенциального победителя, чтобы убедиться, что он справится с уровнем сложности работы). Дополнительная проблема - совершенно разные подходы к решению таких жалоб коллегией органа обжалования - Антимонопольным комитетом, который может при одних и тех же обстоятельствах, но для разных участников, выносить противоположные решения. Сбивающие с толку все стороны процесса", - отметил Сиротинский. 

Чтобы исправить ситуацию, следует на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности", а также других терминов, используемых "троллями" для срыва тендеров, считает президент. Тарас Сиротинский также добавляет, что в Украине необходимо ввести ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов. 

"Удивительно, но несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы до сих пор не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", - сказал эксперт. 

По словам Сиротинского, разработанная "Укравтодором" новая методичка подготовки и проведения тендеров позволит создать единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. А это - благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки. Мы, надеюсь, больше не увидим в тендерной документации условий, выписанных под конкретных участников. Зато появятся вполне прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, способной выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ДСТУ) 9001; наличие транспортной схемы и прочее", - добавил Тарас Сиротинский.


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