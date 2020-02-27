НАДУ: несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения до сих пор нет

В 2020 году дорожная отрасль Украины должна избавиться от так называемых "тендерных троллей" (тендерные игроки, основной задачей которых является блокирование тендеров, - ред.) и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

По его словам, развитию дорожного рынка страны мешают недобросовестные участники, которые блокируют и срывают программы дорожного строительства, фактически останавливая экономику Украины. Возможность же для существования "тендерных троллей" дают пробелы в действующем законодательстве.

"В профильном законе о публичных закупках отсутствуют понятия "дискриминационных требований" или "аналогичных работ" (заказчик обычно хочет видеть опыт потенциального победителя, чтобы убедиться, что он справится с уровнем сложности работы). Дополнительная проблема - совершенно разные подходы к решению таких жалоб коллегией органа обжалования - Антимонопольным комитетом, который может при одних и тех же обстоятельствах, но для разных участников, выносить противоположные решения. Сбивающие с толку все стороны процесса", - отметил Сиротинский.

Чтобы исправить ситуацию, следует на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности", а также других терминов, используемых "троллями" для срыва тендеров, считает президент. Тарас Сиротинский также добавляет, что в Украине необходимо ввести ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов.

"Удивительно, но несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы до сих пор не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", - сказал эксперт.

По словам Сиротинского, разработанная "Укравтодором" новая методичка подготовки и проведения тендеров позволит создать единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. А это - благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки. Мы, надеюсь, больше не увидим в тендерной документации условий, выписанных под конкретных участников. Зато появятся вполне прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, способной выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ДСТУ) 9001; наличие транспортной схемы и прочее", - добавил Тарас Сиротинский.

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