Аграрии и промышленники раскритиковали новый договор УЗ на ж/д-перевозки

АО "Укрзализныця" убрала из новой редакции договора на оказание услуг по организации перевозки грузов на железной дороге самые спорные вопросы, в том числе в части начисления штрафных санкций за условно сверхнормативное использование вагонов УЗ. Тем не менее, к договору, который должен вступить в силу в новой редакции с 1 апреля, все еще много вопросов, пишет "УАпром".

В частности, бизнес сетует на увеличение в связи с новым договором расходов в 2-3 раза, что в абсолютных цифрах составит около 1 млрд грн. Сам же договор не новый, ведь был проголосован правлением УЗ еще в апреле 2019-го года. Но главная его проблема, по мнению экспертов, в нарушении компанией законодательства, потому что подобная форма должна утверждаться Министерством инфраструктуры.

"Вторая проблема - используя свое монопольное положение, в УЗ выписали в этом договоре все в одностороннем порядке, то есть, грузоотправитель отвечает за все, УЗ не отвечает ни за что. Третья проблема - УЗ установила требования, которые или невыполнимы или налагают на грузоотправителя чрезмерные обязательства. При этом их нарушение штрафуется, например, сроки заполнения документов, подача вагонов и прочее. А УЗ не отвечает ни за порчу вагонов, ни за задержки", - поясняет президент объединения "Укрметалургпром" Александр Каленков.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в свою очередь заявил, что замечания УЗА в отношении нового Договора касаются как финансовой и правовой стороны, так и технической. Он, в частности отметил, что сегодня плата за пользование вагонами взимается почасовая. В первые двое суток она незначительно, но затем - резко возрастает. Новые же правила взвинчивают этот тариф сразу до 1363 грн за сутки и 2726 за двое суток. Для сравнения, сегодняшняя цифра - 105 грн в сутки за зерновоз.

"Это накладывается на то, что у каждого грузоотправителя разная ситуация - требуется разное количество времени на доставку вагонов подъездными путями, а также разное время на загрузку или выгрузку зерновозов, учитывая разное техническое и технологическое состояние элеваторных и портовых мощностей. Вполне понятно, что такой рост стоимости увеличит расходы грузоотправителя, что соответственно повлияет на аграриев - производитель будет недополучать доход", - сказал он.

Горбачев подчеркнул, что стоимость пользования частными зерновозами сейчас втрое меньше той, которую хочет получить УЗ. Такая ситуация может привести к тому, что грузоотправители начнут отказываться от пользования вагонами УЗ в пользу частных зерновозов, которых достаточно на рынке. Он добавил, что УЗА предлагает перенести введение в действие новой редакции Договора до 1 июля 2020 года ввиду экономического кризиса, вызванного коронавирусом и борьбой на нефтяных рынках.

Против нового Договора выступают и цементные компании, для которых условия пользования вагонами-цементовозами были следующими: 1 сутки - 105,93 грн/вагон (7,2 млн грн), 45 ч - 748,01 грн/вагон (50,8 млн грн), 2 суток - 922,14 грн/вагон (62,7 млн грн).

С введением с 1 апреля 2020 года новых ставок за пользование вагонами УЗ плата составит: 1 сутки - 1 041,60 грн/вагон (70,8 млн грн), 45 ч - исключено, 2 суток - 2 083,20 грн/вагон (141,6 млн грн).

Можно констатировать, что с 1 апреля 2020 плата ставок за пользование вагонами УЗ под грузовыми операциями возрастет: за 1 сутки - почти в 10 раз, за 2 суток - в 2,3 раза.

Представители отрасли предлагают УЗ зеркальную ответственность - с 1 апреля 2020 года УЗ должна будет платить неустойку за несвоевременную доставку. Например, для вагона-цементовоза: 1 день - 1 041,60 грн/вагон; 2 суток - 2 083,20 грн/вагон; 3 суток - 3 124,80 грн/вагон; 4 суток - 4 166,40 грн/вагон; 5 суток - 5208 грн/вагон и так далее.

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