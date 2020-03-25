Юрий Голик о проекте Большая Стройка: Дорога не должна быть «лоскутным одеялом»

В дорожном строительстве Украины кардинально изменились требования к качеству выполняемых дорожных работ. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал координатор Национального проекта "Большая Стройка" Юрий Голик.

По словам Голика, Укравтодор в нынешнем его виде в корне изменил подход к технологии строительства и ремонта дорог. На базе Агентства автомобильных дорог работает исследовательский институт, который изучает все технологические новинки и испытывает их, после чего подрядчики, непосредственно выполняющие ремонт и строительство, применяют эти технологии непосредственно на объектах.

"В рамках структуры Укравтодора есть отдельный исследовательский институт, который постоянно в режиме реального времени следит за всеми новыми технологиями, новыми материалами, испытывает их и дает рекомендации к применению. Кроме того, улучшилось качество выполняемых работ и выросло качество контроля за этими работами, что также очень важно", - сказал Голик изданию.

Помимо применения новых технологий и материалов, по словам координатора "Большой Стройки", изменилась также логика самого дорожного строительства. Если раньше дороги строились отдельными участками, на которых работали разные подрядчики, ориентируясь на разные нормы, и при этом работы выполнялись в разное время, то теперь дороги строятся одновременно и с соблюдением одних и тех же норм.

"С точки зрения примера "как было – как стало" я бы хотел напомнить о трассе Запорожье-Мариуполь. Семьдесят километров этой трассы ремонтировали три года. Она была разбита на отдельные кусочки, и отдельный подрядчик работал на отдельном кусочке. А потом это все напоминало лоскутное одеяло. У дороги есть свой гарантийный срок, и она имеет свойство разрушаться. Поэтому строить нужно одновременно", - объясняет Голик.

Именно такая идеология сейчас применяется на объектах Национального проекта "Большая Стройка", который инициировал Президент Владимир Зеленский. Всего в рамках "Большой Стройки" планируется в 2020 году построить и отремонтировать 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также проект предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию сотен объектов социальной инфраструктуры.

Ход работ на всех объектах "Большой Стройки" подробно освещается в популярных соцсетях, ссылками на которые недавно поделился координатор проекта Юрий Голик.





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