Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8828.97

ETH/USD

206.53

LTC/USD

46.98

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес инфраструктура При остром дефиците локомотивов Криклий покупает грузовые вагоны
НОВОСТИ Все новости

При остром дефиците локомотивов Криклий покупает грузовые вагоны

По данным журналистов, Министерство инфраструктуры повышает тарифы на грузоперевозки в то время, как бизнес переживает кризис

сегодня, 17:23
Автор:

• Комментарии

При остром дефиците локомотивов Криклий покупает грузовые вагоны

Украинские производители могут столкнуться с проблемой нехватки локомотивов для перевозки грузов железнодорожным транспортом. При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий вместо локомотивной тяги решил закупать вагоны, сообщают Кризисные новости.


Журналисты указывают на то, что Министерство создает для производителей не самые лучшие условия. Среди них - налог на землю под железной дорогой, от которого давно отказались развитые страны, повышение тарифов на грузовые перевозки в то время, как бизнес переживает кризис.

"Еще одно ноу-хау молодой команды Министерства инфраструктуры - безумные планы министра покупать грузовые вагоны, когда не хватает локомотивов", - констатирует СМИ.

Напомним, депутат Александр Дубинский недавно заявил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил своим советником одиозного экс-главу Укравтодора Александра Батищева, который, по словам нардепа, создал разветвленную систему откатов. Также Дубинский утверждал, что скандалы с эвакуацией украинцев из-за границы связаны с тем, что Министерство инфраструктуры платит авиакомпаниям компенсацию за перевозку, но пассажиры также вынуждены платить за билеты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cvfI6mVlopk&t=15s
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...