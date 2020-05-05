Голик сообщил о тысячах новых вакансий для дорожников на "Большой стройке" президента

Масштабная инфраструктурная программа "Большая стройка", инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, расширила потребность в рабочих местах в дорожной отрасли. Уже сейчас по всей Украине открыты тысячи вакансий, а узнать о них можно через спецпроект "Дороги и работа", сообщил на своей странице в Facebook координатор программы Юрий Голик.



Так, только дорожная отрасль в рамках "Большой стройки" должна привлечь больше 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях - речь идет о развитии рынка проектировочных и инжиниринговых услуг, материальном производстве и компаниях из сферы обслуживания.

На сайте "Дороги и работа" есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессия, регион и компания. После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта robota.ua, разработанные специально для проекта. Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе "РаботаУА".

Среди дорожных профессий выделяют две основные группы: дорожники и механизаторы. Средняя зарплата дорожника - 16500 грн. Работу может получить каждый, независимо от уровня образования или предыдущего опыта.

Как сообщили в Укравтодоре, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы около 100 млрд грн. В рамках Нацпрограммы "Большая стройка" планируется отремонтировать более 6500 км дорог.

Проект "Дороги и работа" основан Укравтодором вместе с Кабмином и Офисом Президента в партнерстве с robota.ua и Государственной службой занятости.

По данным социсследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 29 апреля 2020 года, подавляющее большинство украинцев - 52,2% - уверены, что программу "Большая стройка" следует продолжать даже несмотря на ограничительные меры во время карантина.

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