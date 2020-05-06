Голик рассказал, как по программе президента «Большая стройка» создают первый бетонный автобан в стране

Добраться из Днепра в столицу всего за 5 часов скоро станет возможным благодаря строительству трассы Н-31 Решетиловка – Днепр. О том, как идет реализация проекта, рассказал в Facebook координатор президентской программы "Большая стройка" Юрий Голик.



По его словам, сейчас активные дорожные работы ведутся в Полтавской области. Именно здесь участок национальной трассы станет первым в стране бетонным автобаном, который сейчас строят с нуля.

Юрий Голик отмечает, что строительные работы идут в районе населенных пунктов Подгора, Кобеляки, Красное и Бутенки. Масштаб работ можно оценить по видео.





Строительство трассы Н-31 Решетиловка – Днепр является частью Национальной программы "Большая стройка", инициатором которой стал президент Владимир Зеленский. По этой программе только в 2020 году будет построено и отремонтировано 6,5 тыс км дорог во всех областях Украины. Кроме того, "Большая стройка" предполагает реконструкцию сотен школ, детских садиков, амбулаторий и стадионов.

Социсследование, проведенное Киевским международным институтом социологии в апреле этого года, показывает, что масштабный инфраструктурный проект вызывает интерес и поддержку. Так, 52% опрошенных считают, что работы по программе "Большая стройка" не должны прерываться во время карантина.

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