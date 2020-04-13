Владелец DCH Ярославский достучался до нардепов: Рада сохранила в бюджете 100 млн грн на аэропорт в Днепре

Сегодня, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за пересмотр статей государственного бюджета на 2020 год, сохранив в новой редакции документа 100 млн гривень на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Днепр. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Следует отметить, что проект нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. Это означает, что государственная власть берет на себя ВПП и аэродром, в то время как инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский.

Принадлежащая бизнесмену группа DCH имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта "Харьков". Недавно же группа DCH в ходе спецсовещания презентовала в Днепропетровской ОГА архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

Плановый объем госфинансирования ВПП днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включая 200 млн гривень, перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долл. Перед пересмотром госбюджета-2020 бизнесмен обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта.

"Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект - днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку", - сказал Александр Ярославский в прямом эфире телевизионного канала "1+1".

Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривень. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.

Напомним, что международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.

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