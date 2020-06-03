Украина получит многомиллионный кредит на энергоэффективность детсадов, школ и больниц

2 июня между Европейским инвестиционным банком и Украиной был подписан договор о выдаче кредита на 300 миллионов евро для повышения энергоэффективности государственных зданий социального значения. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что договор подписали накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тысяч евро для подготовки проекта.

Позже Украина получит кредит на 300 млн евро от с длительным сроком погашения.

Ожидается, что проект повысит энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ, а 2,5 млн жителей Украины ощутят эти изменения. Термомодернизация предусматривает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и так далее.

Глава представительства Европейский инвестбанк в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что соглашение "обусловит экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "ПриватБанк" снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса в связи с пандемией и падением производства на фоне карантина.





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