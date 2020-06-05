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Главная Новости Бизнес инвестиции В Украине появилась Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов
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В Украине появилась Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов

ВСК должна способствовать развитию бизнеса в Украине

сегодня, 14:53
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине появилась Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины народные депутаты 319 голосами "за" приняли решение о создании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.

ВСК должна обеспечивать формирование и реализацию политики государства в вопросах создания условий для инвестиционной деятельности нашей стране, а также ее деятельность будет ориентироваться на защиту прав и свобод инвесторов. В частности, ВСК будет:

- собирать и анализировать информацию о случаях нарушения прав бизнеса органами государственной власти Украины, в том числе, системного характера;
- анализировать текущее состояние инвестиционной привлекательности нашей страны, а также выяснять факторы, которые являются препятствием для ее улучшения;
- анализировать уровень законодательной защиты прав и свобод бизнеса и обеспечения подготовки предложений о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления защиты прав бизнеса;
- оперативно, в пределах полномочий, реагировать на случаи нарушения прав бизнеса со стороны представителей власти;
- разрабатывать законодательные изменения в законодательство, а также способствовать росту сотрудничества с госорганами.

В ВСК вошли нардепы от фракции "Слуги народа": Красов Алексей, Костин Андрей, Наталуха Дмитрий, Неклюдов Владлен, Михайлюк Галина, Ионушас Сергей, Культенко Артем; от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Абрамович Игорь, от фракции "Батькивщина" – Николаенко Андрей, от депутатской группы "За майбутне" – Билозир Лариса и от группы "Довира"  – Хорват Роберт.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Инвестиционный офис планируют открыть в Украине в конце сентября. Сейчас там готовятся к открытию и набирают персонал. По словам Зеленского, сейчас так или иначе с инвестициями только в Министерстве экономики Украины связаны 25 государственных предприятий. Есть похожие и в других ведомствах. Через несколько месяцев именно Офис должен будет взять на себя все их функции.


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Источник: https://bykvu.com/ru/bukvy/deputati-stvorili-tsk-z-pitan-zahistu-prav-investoriv/
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