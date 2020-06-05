В Украине появилась Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов

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Татьяна Веремеева
Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины
народные депутаты 319 голосами "за" приняли решение о создании Временной
специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.
ВСК должна обеспечивать формирование и реализацию
политики государства в вопросах создания условий для инвестиционной
деятельности нашей стране, а также ее деятельность будет ориентироваться на
защиту прав и свобод инвесторов. В частности, ВСК будет:
- собирать и анализировать информацию о случаях нарушения
прав бизнеса органами государственной власти Украины, в том числе, системного
характера;
- анализировать текущее состояние инвестиционной привлекательности нашей страны, а также выяснять факторы, которые являются препятствием для ее улучшения;
- анализировать уровень законодательной защиты прав и свобод бизнеса и обеспечения подготовки предложений о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления защиты прав бизнеса;
- оперативно, в пределах полномочий, реагировать на случаи нарушения прав бизнеса со стороны представителей власти;
- разрабатывать законодательные изменения в законодательство, а также способствовать росту сотрудничества с госорганами.
В ВСК вошли нардепы от фракции "Слуги народа": Красов
Алексей, Костин Андрей, Наталуха Дмитрий, Неклюдов Владлен, Михайлюк Галина,
Ионушас Сергей, Культенко Артем; от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"
– Абрамович Игорь, от фракции "Батькивщина" – Николаенко Андрей, от депутатской
группы "За майбутне" – Билозир Лариса и от группы "Довира" – Хорват Роберт.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир
Зеленский сообщил, что Инвестиционный
офис планируют открыть в Украине в конце сентября. Сейчас там готовятся к
открытию и набирают персонал. По словам Зеленского, сейчас так или иначе с
инвестициями только в Министерстве экономики Украины связаны 25 государственных
предприятий. Есть похожие и в других ведомствах. Через несколько месяцев именно
Офис должен будет взять на себя все их функции.
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