МВФ хочет, чтобы мы продали все и как можно быстрее, - Дубинский

На сегодняшний день цены на украинские активы находятся на самом дне, а Украина в целом – самая бедная страна Европы из-за войны и неэффективного управления государством. Именно поэтому Международный валютный фонд содействуют тому, чтобы сейчас купить украинские активы по самым дешевым ценам, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.



"Я думаю, что МВФ вообще хочет, чтобы мы продали все и как можно быстрее для того, чтобы все это перешло в частные руки. И хотя нам рассказывают, что МВФ предоставляет нам кредиты под 3% или под 1,5%, вы должны понимать, что под этими кредитными ставками стоят требования, которые дают возможность приобрести землю, самые большие порты, "Укрзализныцю" и так далее. Условия коммерческие, которые дают сверхприбыль, а под эти условия нам дают дешевые деньги. То есть это просто лоббизм интересов другой страны, частных компаний и структура, а мы и дальше должны соглашаться на такие условия", - цитирует Дубинского корреспондент издания "Комментарии".

Нардеп добавил, что МВФ попросту подает дешевые кредиты Украине как необходимость, без которой наша страна не сможет выжить.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские эксперты оценили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.