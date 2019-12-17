В Брюсселе продолжатся переговоры по газу

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Министерские трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Украиной и Россией пройдут в Брюсселе 19 декабря. Об этом заявил экс-замглавы Еврокомиссии Марош Шевчович.
Европейский чиновник отметил, что настала пора дать позитивный сигнал потребителям и рынкам.
"С нетерпением ждем следующего раунда газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг 19 декабря", - написал он в соцсети Twitter.
Как известно, существующий договор о транзите российского газа по территории Украины истекает 31 декабря. Европа и Украина настаивают на заключении нового, долгосрочного контракта, РФ же допускает возможность продления действующего контракта на 1 год.
Как сообщал портал "Комментарии", украинские эксперты проанализировали подводные камни нового газового контракта. Аналитики сходятся во мнении, что транзитный контракт зависит от темпов создания "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а также от российско-европейских отношений.
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