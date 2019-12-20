Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци"

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Правительство решило прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства. Соответствующее распорядежие опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, министры решили заменить Билака и Марьевича на советника министра инфраструктуры Олега Журавлева и экс-нардепа от БПП журналиста Сергея Лещенко, как представителей государства в набсовете.
Также Кабмин поручил госсекретарю Мининфраструктуры Андрею Галущаку заключить договоры с новыми членами набсовета.
Напомним, что в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, который до недавнего времени был старшим советником в австрийской нефтяной компании.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины вернул акционерную компанию "Укрзализныця" в сферу управления Мининфраструктуры.
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