Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци"

Правительство решило прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства. Соответствующее распорядежие опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, министры решили заменить Билака и Марьевича на советника министра инфраструктуры Олега Журавлева и экс-нардепа от БПП журналиста Сергея Лещенко, как представителей государства в набсовете.

Также Кабмин поручил госсекретарю Мининфраструктуры Андрею Галущаку заключить договоры с новыми членами набсовета.

Напомним, что в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, который до недавнего времени был старшим советником в австрийской нефтяной компании.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины вернул акционерную компанию "Укрзализныця" в сферу управления Мининфраструктуры.