Дмитрий Сенниченко "приютил" под крылом облэнерго представителя прошлой власти

В то время как Национальное антикоррупционное бюро рапортует о выдвижении подозрений в совершении уголовного преступления бывшим должностным лицам "Черкассыоблэнерго", глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко приближает их к себе в качестве советников, назначая в наблюдательные советы облэнерго. Об этом сообщает ЛентаУА.

Речь идет об Алексее Беспалове, которого глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко не так давно назначил в наблюдательные советы подконтрольных государству "Черкассы-", "Запорожье-", "Харьковоблэнерго".

Алексей Беспалов - один из фигурантов расследования о выведении государственных средств на счета частной компании "Енергомережа", проведенного журналистами "Громадського".

Как пишет ЛентаУА, Беспалов, предположительно, имел серьезное влияние на "Николаевоблэнерго", а также на остальные облэнерго, подконтрольные Дмитрию Крючкову. По разным источникам, речь о "Запорожье-", "Харьков-", "Черкассы-" и "Николаевоблэнерго".

Однако расследование НАБУ по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора, не мешает Беспалову расширять зону влияния на облэнерго и влиять на приватизацию под крылом Главы Фонда госимущества.

Факт того, что Дмитрий Сенниченко дал Алексею Беспалову полномочия по разработке предложений приватизации облэнерго, может свидетельствовать, что глава ФГИ приводит под свой контроль теневые схемы облэнерго.

Напомним, в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" выдвинуты обвинения детективами НАБУ в уголовном производстве по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотреблении служебным положением.