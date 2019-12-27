Вероятными кандидатами в руководство структур «Укроборонпрома» стали Евгений Ларин и Вадим Ноздря

После увольнения руководителей двух крупнейших государственных предприятий по экспорту и импорту вооружения – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" начался процесс отбора новых руководителей. На должность директора "Укрспецэкспорт" подало заявки 48 соискателей, а возглавить "Спецтехноэкспорт" желают 57 кандидатов.



Спустя месяц после начала официального отбора, в шорт-лист кандидатов попали Вадим Ноздря и Евгений Ларин, которые согласно процедуре прошли собеседования с руководством концерна "Укроборонпром".

Согласно официальной биографии, Вадим Ноздря долгое время проработал в структурах британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура – "IstilGroup". Впрочем, руководство Государственного концерна не увидело в таком назначении явного конфликта интересов.

Что касается Евгения Ларина, то буквально спустя неделю после публикации новости о возможном назначении, в прессу попала информация о расследовании НАБУ в отношении кандидата. Детективы Бюро расследовали оплату услуг иностранных агентов. В подобном расследовании НАБУ фигурирует Павел Барбул — экс-директор "Спецтехноэкспорта" (2014-2018). Именно Барбул в 2016-м году назначил Евгения Ларина заместителем директора "Спецтехноэкспорта".

Отметим, что после публикаций о Ларине и Ноздре, "Укроборонпром" приостановил конкурсы.

Как сообщил на своей странице в Facebook Глеб Каневский, руководитель антикоррупционной организации "Statewatch", активно принимающей участие в процессе отбора новых руководителей оборонных предприятий, конкурс на директоров спецэкспортёров "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" уже завершен:



