Руководство «Киевметростроя» сменили законно, - вывод юристов

Об этом заявил управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев. Так он прокомментировал приказ Минюста от 28 декабря 2019 по "Отмена регистрационного действия в ЕГР юридических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

"Директора ОАО "Киевметрострой" в должности восстановили, соответствующие корректировки в ЕГР внесли", - написал на своей странице в соцсети об этом приказе председатель Минюста Денис Малюська.

"Выводы, которые сделало Министерство юстиции, а именно комиссия при Министерстве юстиции - что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил технические ошибки... Министерство юстиции имеет компетенцию отменять решения нотариуса, но это не ставит под сомнение законность проведения заседаний наблюдательного совета и решений, которые на них принимаются. Поскольку законность или незаконность таких решений - это исключительно компетенция суда", - заявил Михаил Ильяшев.



Он также напомнил, каких событий вокруг строительства метро в направлении Виноградаря в Киеве касается приказ министерства.

"В декабре, когда стало понятно акционерам (ОАО "Киевметрострой"- Ред.), что строительство может остановиться, было принято решение об определенных изменениях в наблюдательном совете и об изменениях в исполнительном органе акционерного общества. После этого были некоторые проблемы с внесением в реестр нового генерального директора через искусственные записи о якобы существующих "тайных" постановлений из Мариуполя, из другого города. На сегодняшний день мы уже получили документы, подтверждающие, что указанные "тайные" постановления никоим образом не касаются акционерного общества "Киевметрострой", и мы делаем все для того, чтобы восстановить запись о новом генеральном директоре в государственном реестре", - рассказал Михаил Ильяшев.



По его словам, на сегодня в судах находятся дела, касающиеся законности избрания наблюдательного совета, назначения генерального директора, но считает их бесперспективными, поскольку общее собрание акционеров состоялось в полном соответствии с требованиями законодательства. Так же, по словам Ильяшева, согласно требованиям законодательства, были заменены частично наблюдательный совет и генеральный директор общества.



"Министр ничего не аннулировал, решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это находится вне компетенции министра юстиции. Законность - это вопрос исключительно к суду", - подчеркнул Ильяшев.



По вопросу, почему для регистрации решений собрания акционеров был избран именно такой нотариус, он заявил, что компетенция государственных регистраторов - дело Минюста.

"Это вопрос к Минюсту, почему они таким некомпетентным государственным регистраторам дают возможность вносить изменения, а затем акционерные общества становятся заложниками этих действий", - считает Михаил Ильяшев.



Также на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", который является подрядчиком строительства столичного метрополитена Олег Токарев пояснил, почему было решено сменить руководство компании.

"Сумма тендера - 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Василием Кобилем, потрачено 1,5 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это лишь 2,5%. Поэтому 17 декабря наблюдательный совет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", - сообщил он.



Он подчеркнул, что готов к диалогу с миноритариями. "Главное это развитие нашего города, а не эти маневры Кобиля".

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