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"Большая стройка": Юрий Голик показал реализацию строительного проекта

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о проекте "Большая стройка"

сегодня, 13:46
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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook фото реконструкции опорной школы в Перещепино Днепропетровской области. По его словам, именно так должны выглядеть школы в рамках реализации проекта "Большая стройка", начатого в этом году по инициативе президента Владимира Зеленского. 

"В проекте Большая Стройка, в котором в этом году будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов и отремонтировано 4 000 км дорог, Днепропетровская область точно будет одним из лидеров. И это классно", - отметил Голик.

Реализацией проекта "Большая стройка" по всей Украине занимаются областные администрации. Они берут пример с Днепропетровской ОГА, которая за последние 4 года построила и капитально отремонтировала более 500 дорог, около 50 детских садиков, 40 школ, 20 стадионов, 40 спорткомплексов. В это время Голик был советником главы ОГА Валентина Резниченко и идеологом инфраструктурных проектов.

Напомним, в одном из своих интервью Голик заявлял, что "чтобы строить инфраструктуру в Украине, надо иметь силу духа".


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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/1536938639792344
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