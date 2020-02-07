Уволенный экс-начальник Николаевской таможни пытается вернуться на госслужбу, - расследование

Бывший глава Николаевской таможни Роман Криль, уволенный по результатам проверки с должности, пытается через суд вернуться на службу. Как пишет издание "Апостроф", цель Криля – кресло начальника одесской налоговой.

Журналисты отмечают, что уволенный в конце 2019 года Роман Криль якобы намерен использовать свои связи в суде и налоговой, чтобы восстановиться в должности и перевестись на высокую должность в Одессе. При этом издание упоминает приказ от 21 декабря 2019 года, подписанный и.о. главы ГФС, об остановке государственной службы Романа Криля и увольнении с должности руководителя Николаевской таможни.

"Апостроф" пишет, что Криль обжаловал решение, якобы используя свои связи с главой Николаевского окружного административного суда Виталием Брагаром.

"Сейчас занять место руководителя Одесской таможни Крилю помогает генерал налоговой полиции Геннадий Лисовой. Покровители нацелены "укрепить" одесское направление и усадить в кресло начальника налоговой службы области проверенного и опытного Криля. Тем более, что одесскую налоговую продолжает трясти скандал в связи с задержанием 13 января сотрудниками НАБУ и. о. начальника ГУ ГНС в Одесской области. Вместе с чиновницей, которую поймали во время передачи взятки прокурору, от должностей отстранили все руководство одесской налоговой", - говорится в расследовании.

По мнению авторов материала, если попытка уволенного Романа Криля вернуться на госслужбу, к тому же на руководящую должность, увенчается успехом, о реформах в фискальных органах Украины можно будет забыть.

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