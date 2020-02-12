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Евросоюз выделит Украине миллионы евро на цифровизацию

Средства направят на перевод госуслуг в онлайн режим

сегодня, 10:37
Автор:

• Сергей Медведев

Евросоюз выделит Украине миллионы евро на цифровизацию

Правительство Украины договорилось с Евросоюзом о выделении помощи для скорейшей диджитализации государства. Размер помощи составит 25 млн евро. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук. В брифинге также принял участие комиссар ЕС по вопросам европейской политики и соседства Оливер Варгеи.

"Сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 миллионов евро в цифровизации нашей страны", - отметил глава правительства.

По словам Гончарука, финансовая помощь от европейских партнеров будет способствовать скорейшей реализации планов по переводу публичных госуслуг в цифровой вид и перевести в онлайн 50 наиболее популярных услуг уже в этом году.

Как сообщал портал "Комментарии", Huawei предоставил оборудование для цифровизации Львовской библиотеки.


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Источник: https://www.unian.net/economics/other/10870247-es-vydelit-25-millionov-evro-na-cifrovuyu-transformaciyu-ukrainy.html
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