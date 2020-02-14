Ответственность за внеконкурсное назначение Гнатюка должен нести Верланов, - юрист

В Государственной налоговой службе Украины (ГНС) должно быть проведено внутреннее расследование касательно возможного внеконкурсного назначения Романа Гнатюка руководителем департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров. Об этом заявил юрист, основатель юридической компании "Центр конфликтологии и права" Дмитрий Цыпин.

Эксперт подчеркнул, что в госуправлении не может быть назначен кто-либо на ту или иную должность без конкурса.

"Это может быть служебная проверка, но наше законодательство в таких случаях очень мягкое, и даже если проверка покажет, что это назначение не соответствует требованиями закона – это не будет автоматически означать, что Гнатюк должен быть уволен с должности", - говорит юрист.

Дмитрий Цыпин указывает на то обстоятельство, что у Гнатюка имеются трудовые и прочие права, которые он наверняка реализует.

"То есть, можно привлечь к ответственности человека, подписавшего приказ (глава ГНС Верланов, - ред.) о переводе (без конкурса) или увольнении. Но непосредственно человека, которого трудоустроили, уволить на основании неправильного назначения почти невозможно", - пояснил эксперт.

Основатель юридической компании также отметил, что из-за внеконкурсного назначения Романа Гнатюка, за ответственную должность не смогли честно побороться другие претенденты и это обстоятельство дает право на судебное обжалование действий Верланова. Но для этого должен появиться человек, который подал бы такую жалобу о нарушении своих прав и обратился бы в суд. При таких обстоятельствах, по словам юриста, Гнатюк подлежит увольнению и на его место уже обязательно объявят конкурс.

Напомним, Роман Гнатюк был переведен на должность директора акцизного департамента Минфина с должности заведующего сектором обеспечения работы заместителя министра. Перевод произошел без конкурса, что нарушает Закон Украины "О государственной службе".

Кроме этого, персоной Гнатюка уже заинтересовались в НАПК. Все потому, что чиновник якобы скрывает свое имущество, оформляя его на отца-пенсионера. Речь о нескольких квартирах и земельных участках.

Несмотря на отсутствие достаточного задекларированного дохода, Гнатюк в конце прошлого года приобрел еще одну квартиру в Киеве, стоимость которой составляет более 1 млн грн. Также, на обучение своего сына в элитной столичной школе (180 тыс. грн в год), Гнатюк якобы тратит более 80% всего от своего годового заработка, имея при этом в содержании неработающую жену и еще одного ребенка - дочь.

Все эти факты свидетельствуют о нарушении закона Украины "о незаконном обогащении", хотя в ведомстве Верланова ни на возможное нарушения коррупционных законов, ни на факт незаконного назначения Гнатюка до сих пор не отреагировали.

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