Не прислушались: Оржель пожаловался на «Укрэнерго» из-за «правки Геруса»

Министерство энергетики и защиты окружающей среды рекомендовало "Укрэнерго" прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, но компания проигнорировала рекомендации ведомства. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает "РБК-Украина".



"У меня была четкая позиция по импорту электрической энергии. Письмо, которое написано. Была отдельная беседа по импорту. Был график по импорту, там стояли нули. Теперь снова не нули. И опять-таки полномочий влияния на эту ситуацию у меня нет. Вы знаете мою позицию по системному оператору", - сказал Оржель.



Министр также добавил, что "Укрэнерго" является независимой компанией и у ведомства нет полномочий влиять на принятие системным оператором решений.



"Они независимые, то есть, корпоратизированные, наблюдательный совет. Как я, как министр, буду влиять на их решение, не могут даже сказать. Как гражданин Украины могу сказать, что у меня это вызывает беспокойство, эффективность работы. Но как гражданин. Ибо, не дай Бог, они мне сейчас напишут и подадут в суд, что я, как министр, оказываю на них давление, на серьезные, корпоратизированные, очень прозрачные. Большие у них шоу происходят, в будущее они смотрят, шампанское пьют", - сказал Оржель.



Напомним, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Документ предусматривает отмену запрета на импорт электроэнергии по двусторонним договорам. Автором правки был глава энергетического Комитета Рады Андрей Герус. По его словам, правка дает возможность импортировать электроэнергию из Беларуси. Однако 1 октября 2019 года возобновился импорт электроэнергии из России в Украину.



Как сообщал сайт "Комментарии", в сеть попала переписка Андрея Геруса с Алексеем Оржелем относительно закупки у России 2000 МВт электроэнергии.



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