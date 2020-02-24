Журналисты связывают экс-чиновника времен Януковича со скандальным тендером для «Мистецького Арсенала»

Экс-руководитель коммунального предприятия "Киевгорсвет" Андрей Швец может быть причастен к скандальным закупкам оборудования для госкомпании "Мистецький Арсенал". Речь идет о тендере на сумму 94,3 млн грн, который якобы был составлен под одного участника, пишет "ГолосУА".

В материале говорится, что компания "Комплекс-В" Андрея Швеца, бывшего чиновника времен Виктора Януковича, выиграла тендер на поставку оборудования для "Мистецького Арсенала". Из общей суммы в 93,4 млн грн 10 млн предназначались для покупки оборудования нидерландского производителя Philips. Еще 25,1 млн грн госпредприятие предусмотрело для заказа светильников марки LEDS C4. 1,5 млн грн из общей суммы получит другой партнер Швеца – американский производитель аудиотехники Bose Corporation. На 1,23 млн грн было закуплено громкоговорителей у бельгийской компании Audac.

Как отмечают в своем расследовании журналисты, подозрительным моментом в сделке является тот факт, что в документации к тендеру была прописана не только модификация оборудования, но и марка конкретного производителя, модель и даже товарные закупки. Это может указывать на то, что условия тендера прописывали под конкретную компанию.





Глава компании Андрей Швец руководил КП "Киевгорсвет" в 2008-2014 годах вплоть до коррупционного скандала, связанного с предъявления чиновнику Генпрокуратурой подозрений в превышении служебных полномочий. Причина – в якобы незаконной передаче подряда компании "Запорожский коксохимремонт". По версии следствия, Швец оплатил работу по освещению пешеходного моста на Труханов остров, который ранее уже выполнили коммунальщики.

"Запорожский коксохимремонт" связывали с именами олигарха Сергея Курченко и сына экс-генпрокурора Артема Пшонки.

Как сообщает "ГолосУА", избежать тюрьмы Швецу удалось благодаря декриминализации статьи о превышении полномочий в 2014 году, что было сделано для освобождения из мест лишения свободы политика Юлии Тимошенко.





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