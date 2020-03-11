Заработал на 4 квартиры: как обогатился на должности экс-глава «Автодорог» Артем Гриненко

Глава “Всеукраинской дорожной ассоциации” Артем Гриненко во время работы в ГАК "Автомобильные дороги Украины" в 2016-2017 годах смог заработать на 4 квартиры, при этом не декларировал принадлежащее себе и жене имущество. Об этом пишет издание "Апостроф".

Стоит отметить, что Гриненко возглавлял ГАК "Автомобильные дороги Украины", будучи тесно связанным с народным депутатом Артуром Герасимовым с июля 2016 по май 2017 года. По информации издания, еще до вступления в должность его расходы не соответствовали зарплате. Официальные доходы Артема Гриненко в период с 2010 по 2014 год составляли в среднем около 1900 грн в месяц, а и его жены Марины Сапегиной - около 3300 грн. Несмотря на это, в 2015-м, почти сразу после переезда в Киев, семья купила без кредита двухкомнатную квартиру на Позняках площадью 67,2 кв. м стоимостью 1,274 млн грн.

Уже на должности и. о. главы ГАК “Автодороги Украины”, Гриненко подавал декларацию трижды - по итогам 2016 года, перед увольнением в 2017 году и после увольнения, уже в 2018-м. Однако, по информации "Апострофа", ни в одной из этих деклараций он не указал наличие у его жены Марины Сапегиной имущества - двухкомнатной квартиры в Лисичанске на ул. Калинина.

Аналогично поступил сам Артем Гриненко со своим земельным участком в Ясиноватском районе Донецкой области (подконтрольное Украине с. Первомайское), который исчез из последней декларации, не превратившись в доходы декларанта.

Также журналисты пишут, что все это время - минимум с 2016 по 2019 год - Гриненко пользовался квартирой по ул. Депутатской, 23-а в Киеве в районе Нивок. В декларации не указана и машина Volvo XC60 стоимостью около $40 тыс., записанная на отца, которой регулярно пользовались Гриненко с супругой.

Еще одно незадекларированное приобретение - квартира по ул. Глубочицкой, 32-в (ЖК "Покровский посад" возле посольства Азербайджана). Оказалось, что это жилье площадью 122 кв. м и стоимостью 5,111 млн грн Гриненко приобрели как раз в мае 2017 года, когда Артем только уволился с "Автодорог".

Формальным собственником жилья стала домработница Гриненко, прописанная в Донецке. Сразу после покупки квартиры, она выписала на супругов доверенность с правом отчуждать квартиру на Глубочицкой.

Аналогичным образом была оформлена квартира в ЖК "Академ-парк" по просп. Вернадского, 24 на жительницу Макеевки. Жилье купили в 2016 году, когда Гриненко только пришел в "Автодороги", а в 2017-2018 годах его мать, Любовь Гриненко, пыталась это жилье продать через интернет-сайты бесплатных объявлений.

Также на свою мать Артем Гриненко оформил жилье по ул. Герцена, 35 в Киеве (это район КИМО) в ЖК "Герцен-парк" площадью 68 кв. м в марте 2017 года, когда продолжал работать в госкомпании. И избежал декларирования.

Таким образом после завершения карьеры в ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко должен был пояснить происхождение дополнительно нажитого и используемого имущества на почти $400 тыс. (4 квартиры + автомобиль в пользовании), а также дополнительно объяснить недекларирование земельного участка под Донецком и квартиры жены в Лисичанске.

Напомним, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за недостоверное декларирование в виде тюремного срока до двух лет. Действия Гриненко могут быть основанием и для досудебного расследования по ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" (до 6 лет лишения свободы).





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