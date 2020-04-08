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Главу "Укрзализныци" уволят в ближайшие дни, - Мининфраструктуры

Глава УЗ Желько Марчек не оправдал доверия

сегодня, 09:24
Автор:

• Сергей Медведев

Главу "Укрзализныци" уволят в ближайшие дни, - Мининфраструктуры

Серб Желько Марчек, которого в феврале назначили главой "Укрзализныци", будет уволен. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал глава ведомства.

Криклий также пояснил, что конкурс на главу "Укрзализныци" приостановлен из-за карантинных мероприятий, поскольку не все кандидаты могут пройти собеседование. Желько Марчека назначили исполняющим обязанности главы правления УЗ в начале февраля на заседании Кабмина.

Как сообщал портал "Комментарии", Желько Марчек  работал в "Укрзализныце" более 5 лет, где сначала был членом наблюдательного совета, а после занял позицию члена правления. В 2013-2014 годах Марчек занимал должность директора по персоналу группы Starlightmedia, а в 2007-2013 годах работал директором по персоналу "Днепроспецстали". 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4214679-ne-opravdal-doveryia-hlavu-uz-uvolniauit
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